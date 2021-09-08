Признание ФСБ и ГРУ террористами в мире будет иметь серьезные последствия – экс-силовик "ФСБ и ГРУ России причастны к убийствам и диверсионным деяниям не только в Украине", - сказал Ягун

15:58, Сегодня

Признание Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России террористическими организациями в мире будет иметь серьезные последствия для них.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

«Если ФСБ и ГРУ будут признаны террористическими организациями в Украине, то на них это повлияет только морально. Если этот вопрос будет поддержан нашими партнерами и союзниками, тогда, разумеется, любое появление представителей этих организаций за рубежом будет невозможным и будет рассматриваться как прибытие представителей террористической группировки», - отметил экс-силовик.

Читайте также: Юрист назвала большую проблему в деле Шария: "Это сделали не ФСБ"

Он выразил удивление, почему Украина этот вопрос не поднимала еще в 2014-2015 годах.

«Но в мире давно признано, и это подтверждено следствием в других странах, что и ФСБ, и ГРУ России причастны к убийствам и диверсионным деяниям не только на территории Украины, но и в мире. Мы знаем ситуацию со Скрипалями, убийство в Берлине, подрыв складов боеприпасов в Чехии и Болгарии. Это говорит о том, что эти организации не занимаются тем, чем должны заниматься, а реализуют террористические акты и представляют собой террористическую угрозу для других стран мира в первую очередь для Украины», - добавил Ягун.

Читайте также: Только психи или агенты ФСБ стравливают Украину: Гордон о деятельности Фарион

7 сентября пять народных депутатов из фракций "Слуга народа" и "За майбутнє" зарегистрировали в парламенте проект постановления № 6001. Согласно этому документу Верховная Рада должна признать Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ) Вооруженных сил России террористическими организациями. Рада также должна обратиться в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой признать ФСБ и ГУР террористическими организациями.

Ранее в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, заявил, что среди противников режима Александра Лукашенко, перебравшихся из Беларуси в Украину, есть агенты российских спецслужб:

"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".