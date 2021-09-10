Путина и так все устраивает, он не поедет на Генассамблею ООН - политтехнолог Российское руководство, по словам Игоря Князева, считает, что "в ООН никто ничего не решает"

17:04, Сегодня

Российского президента Владимира Путина устраивает сложившаяся в мире ситуация, поэтому он не будет утруждать себя и ехать на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил российский политтехнолог Игорь Князев.

По словам Князева, Путин отменил и участие в мероприятиях в России.

"Владимир Путин отменил свое участие в целом ряде мероприятий, например, внутри России планировались большие мероприятия, посвященные 800-летию Александра Невского, и туда он тоже не поедет, он отменил целый ряд встреч. Почему это происходит, трудно сказать, может быть, опасения внутри России из-за пандемии", - сказал Князев.

Читайте также: "Не о чем говорить": экс-премьер оценил возможную встречу Зеленского и Путина

Он отметил, что Путина сейчас все устраивает, а российская власть считает, что "в ООН никто ничего не решает", поэтому смысла ехать нет.

"Что касается международной политики, насколько мы понимаем, Путина сейчас все устраивает, у него нет каких-то инициатив, ради которых стоит куда-то ехать. Вот встреча с Меркель или Байденом для Путина важна, а разного рода конференции, в том числе сессии ООН, - в представлении российского руководства там никто ничего не решает. Можно поехать, можно не поехать. Что касается конкретно этой сессии – если бы у Путина были там какие-то важные разговоры, ради которых он считал бы нужным лететь, то ничья бы позиция на его решение не повлияла", - сказал Князев.

Читайте также: Путин "превратится в Лукашенко" из-за выборов в Госдуму - журналист

Напомним, 76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября, общие прения будут проходить 21-27 сентября.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что возможная поездка Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи в ООН, - это правильное тактическое решение в связи с усиливающейся российской агрессией. "Вокруг Украины складывается очень напряженная ситуация. На всех российских пропагандистских каналах угрозы в отношении Украины становятся все более решительными. В разгаре "операция Гляйвиц", в которой две составляющие: дать обоснование нового витка российской агрессии, это ежедневные обвинения Украины в вымышленных терактах в России, очередная тема "распятых мальчиков" на Донбассе, обстрелы мирных жителей "украинскими фашистами", - сказал политолог.