"Северный поток-2" для Европы будет таким же испытанием, как для Украины - Зеркаль Россияне хотят запустить газопровод в обход европейского законодательства

22:07, Вчера

Запуск газопровода "Северный поток-2" будет для Европы таким же испытанием, как и для Украины. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на канале "Украина 24" сказала советник министра энергетики Елена Зеркаль.

"Об этом (проблемах с газом в Европе - ред.) нужно было говорить еще летом, когда цены на газ начали расти, а сейчас цены на бирже на форвардах на октябрь уже достигают более 700 евро. Мне кажется, уже все увидели и почувствовали хорошо, что газовый шантаж не только для Украины, которую шантажируют газом несколько десятилетий, а также для Европы. И поэтому запуск "Северного потока" будет таким же испытанием для Европы, как и для Украины, только в другом аспекте", - сказала Зеркаль.

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Советник министра отметила, что россияне попытаются ввести в действие газопровод в обход европейского законодательства.

"Мы тщательно следим, как будет проходить сертификация, и не избежит ли "Северный поток-2" полного применения европейского законодательства. В связи с этим показательным будет решение немецкого регулятора, который должен принять решение по сертификации "Северного потока-2", а уже потом передать его на утверждение Европейской комиссии. И интересно будут развиваться события вокруг "Северного потока", поскольку россияне планируют его запустить еще до получения сертификации в нарушение требований европейского законодательства. Тут роль Германии и ЕС будет очень важна, посмотрим, как будут выполняться совместные договоренности Меркель и Байдена", - сказала Зеркаль.

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Как сообщает "Европейская правда", 10 сентября "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода. "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексий Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", - говорится в заявлении компании.

По словам немецкого журналиста Бориса Райшустера, канцлер Германии Ангела Меркель серьезно навредила Украине. "Меркель колоссально навредила Украине, потому что на словах она, как и Путин, все хорошо говорит, а если смотреть, что она делала… Она не допустила вступление Украины в НАТО, не допустила вооружение Украины после нападения на Украину (России – ред.), она сейчас отстаивает "Северный поток-2", хотя на словах она была "против", до решающего момента. А сейчас она "за", — сказал он.