"Путин ездит в Сибирь не просто отдыхать": журналист об увлечении президента РФ Иван Яковина объяснил неожиданные поездки российского лидера

17:44, Сегодня

Президент России Владимир Путин время от времени посещает Сибирь, чтобы участвовать в шаманских обрядах, в которые он начал верить под влиянием министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"В середине уходящей недели Владимир Путин бросил все свои дела и на несколько дней, взяв Сергея Шойгу, отправился зачем-то в Сибирь. По официальной версии, они посреди рабочей недели поехали туда отдыхать. По словам многочисленных источников в Москве, Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды. После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", - рассказал он.

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Яковина отметил, что журналисты издания "Агентство" недавно даже показали эту юрту в одном из расследований.

"Какие жертвы, каким демонам Путин и Шойгу приносили на этот раз, мы не знаем. Но известно, что когда они были в Сибири, по странному совпадению там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого официально называли преемником Путина. Как именно он погиб, никто не знает, официальные версии противоречат самим себе", - заявил журналист.

Рассуждая, что за нужда заставила Путина посреди недели бросить все дела и ехать в Сибирь, международник заявил:

"Я предполагаю, что дело в готовившейся тогда встрече с Александром Лукашенко. Путин хотел собраться с силами. Путин собрался выбить соглашение об интеграции из ослабленного Лукашенко, брать его тепленьким. Ритуалы помогли, у российского лидера получилось то, что он хотел, хоть и не на 100%. Лукашенко согласился полностью привязать экономику своей страны к России, о чем подписал аж 28 соглашений. Задача Кремля состоит в том, чтобы сделать невозможным разрыв отношений между Беларусью и Россией даже в случае смены власти в самой Беларуси. Лукашенко из-за денег согласился отказаться от собственной экономической политики, нет ее теперь у Республики Беларусь. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем объединении двух армий. Россия мечтает получить контроль над белорусско-украинской границей, Путину это нужно для того, чтобы разместить войска максимально близко к Киеву, видимо, Путин это желание реализовал".

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Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что президент России Владимир Путин вскоре может уйти с поста из-за проблем со здоровьем.

Комментируя публикации российских СМИ, согласно которым под Москвой для Путина строят огромный оздоровительный комплекс, Яковина заявил:

"Скорее всего, учитывая масштабы строительства, проблемы эти (со здоровьем - ред.) большие. Я думаю, будет у нас возможность в следующем году спекулировать, предполагать, что, возможно, Путин уйдет на отдых в силу естественных причин, а не из-за какого-то заговора или добровольного отречения от власти".