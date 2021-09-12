Белорусские военные недовольны учениями с Россией: у Тихановской сообщили детали Также белорусский оппозиционер рассказал, что Лукашенко находится в "режиме выживания"

19:28, Сегодня

Многим белорусским военным, участвующим в совместных с Россией учениях "Запад-2021", не нравится их антизападная и антиукраинская направленность.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Все легенды учений, и "Запад-2009", 2011, 2013, 2015, - были антизападными. Я сам участвовал в учениях "Запад-2009" на границе с Украиной. Нам тогда во время учений повторяли, что вот завтра Украина на нас нападет, она работает с НАТО, самолеты будут бомбить Беларусь. Так как я сидел за планшетом в контрольном штабе, я должен был подыгрывать этому сценарию. Конечно, это сделано специально, чтобы запугать Запад, чтобы показать, что Россия будет использовать свою воинскую мощь против стран НАТО и Украины. Но я думаю, что многим из белорусских офицеров и генералов, принимающих участие в учениях, не очень нравится этот контекст, и многим из тех, кто руководит белорусским войском, военная доктрина, пропагандируемая Лукашенко – что единственный союзник Беларуси это Россия, без России мы ничего не сможем сделать, - чужда", - заявил он.

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Комментируя договоренности о поставках в Беларусь российского вооружения, Вячорка отметил:

"Не думаю, что Лукашенко сейчас в таком состоянии, чтобы что-то покупать. Скорее всего, он договорился покупать на 1 млрд долларов, которые потом будет просить у самого Путина, и будет приезжать в Москву снова и снова, говорить, что "мы с вами договорились, дайте нам деньги, чтобы купить комплексы С-400".

Белорусский оппозиционер добавил, что Лукашенко находится в "режиме выживания".

"Он не смог нормализовать ситуацию, половина министерств нормально не работают, работают только силовики. Это демонстрация силы, которой нет. Он хочет показать, что с протестующими все решили, революция окончилась, будем строить систему обороны. Также он не может оставить российские войска, он их боится. Первое, что сделает Россия, - придет и уберет его", - сказал Вячорка.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2021" не несут существенной угрозы для Украины.

"Реальной угрозы в смысле "тучи враждебные веют над нами", как мне кажется, нет. Есть увеличение военной опасности по отношению к Украине, которое связано с проведением этих учений. Они более масштабные, чем непосредственно активная фаза, которая пройдет на территории Беларуси. Начиная с 2017 года, россияне задействуют во время этих учений от 150 до 250 тыс. военнослужащих по всей территории России, это стратегические учения с переброской сил с Дальнего Востока. Но, тем не менее, именно такие учения были и в 2017 году, в 2019 - как мы видим, тогда ничего не случилось", - сказал Арестович.

В свою очередь советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка выразил уверенность, что российские войска не останутся в Беларуси после учений.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" проходят на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.