Журналист спрогнозировал последствия выборов в Германии для Украины: может быть хуже До выборов в Бундестаг остались считанные недели

23:48, Вчера

После выборов в Германии новое немецкое правительство принципиально не изменит свое отношение к Украине. Ситуация для Украины может несколько ухудшиться, поскольку немцы не хотят "напрягаться" с российским газопроводом "Северный поток-2".

Такое мнение в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" высказал журналист Константин фон Эггерт.

"Все меняется каждый день. Тот факт, что за 2,5 месяца совершенно неоспоримым кандидатом в канцлеры успели побывать и Армин Лашет, и Анналена Бербок, а теперь вот стал Олаф Шольц, так скачут опросы общественного мнения, показывает только одно – публика просто устала от политиков, она им не до конца доверяет, всем абсолютно. И поэтому вступают в игру факторы вроде неправильно подобранной обуви, или вот вроде бы простили Бербок плагиат в ее работе. То есть немецкое общество довольно сильно раздражено политиками вообще и одновременно не до конца понимает, что хочет", - отметил фон Эггерт.

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По словам журналиста, в этих условиях может произойти все, что угодно:

"Нельзя исключить ситуации, при которой социалисты войдут в коалицию с зелеными и с левой партией, но тут могут возникнуть проблемы у зеленых. Насколько я понимаю, едва ли будет такая большая коалиция, как сейчас, то есть коалиция социал-демократов и христианских демократов".

При этом он выразил убеждение, что новое немецкое правительство, независимо от состава, не будет принципиально иначе смотреть на ситуацию, связанную с российско-украинским конфликтом – "может быть, кроме левых, которые известны своими сильными пропутинскими симпатиями".

"Ничего особо драматически не изменится, если честно, может быть только хуже. Думаю, все читали сигналы из Вашингтона, что Украина не входит в приоритеты администрации, ну а если не входит, чего уж немцам сильно напрягаться с "Северным потоком", - заявил фон Эггерт.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что от результатов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.