Чехия задержала россиянина за оккупацию Крыма и будет шантажировать Россию - конфликтолог Александр Франчетти был арестован в аэропорту Праги по запросу Украины

11:20, Сегодня

Задержав российского гражданина Александра Франчетти, принимавшего участие в оккупации Крыма, Чехия будет шантажировать Россию для отстаивания своих интересов. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" высказал конфликтолог Владимир Мулик.

"Россияне будут использовать правило "русские своих не бросают", дело в том, что он является гражданином России. И совсем другая интересная вещь, что в свое время он баллотировался в Севастополе в депутаты", - сказал эксперт.

Мулик отметил, что благодаря работе чешских спецслужб, в этой стране за террористическую деятельность задержаны несколько граждан России.

"За сентябрь три представителя незаконных вооруженных формирований, воевавших на стороне России, уже посажены в тюрьмы, это граждане Чехии. У Франчетти чехи обещают забрать вид на жительство. И вот тут нужно сделать замечание нашим спецслужбам - это тот случай, когда наши западные партнеры задают тон и показывают нам уровень работы. Чехия в этом случае разыгрывает свои карты, путем защиты своих интересов они вышли на международные торги и шантажируют Россию", - сказал Мулик.

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По его мнению, Украине нужно поставить под контроль всех, у кого есть иностранный паспорт.

"Мы должны разделить процессуальные и моральные вопросы. В процессуальных Украина проигрывает, и экстрадируют Франчетти не в Украину, а в Россию, это будет выигрыш российской дипломатии. Моральные вопросы другие - я бы поднял вопрос адженды всех иностранных граждан с иностранными паспортами со времен Майдана, и проводил бы серьезную работу, как проводят ее чехи, которые ведут целенаправленную политику государственного интереса", - сказал Мулик.

Как сообщает "Крым. Реалии", чешская полиция подтвердила задержание Франчетти "на основании международного ордера на арест" в аэропорту Праги. Арест был проведен по запросу украинских властей.

По данным сайта "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", а затем организовал другое НВФ – разведгруппу "Северный ветер". Франчетти был награжден "медалью" "За возвращение Крыма".