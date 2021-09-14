"Северный поток-2" не заработает полноценно с 1 октября - Зеркаль "Все спекуляции в духе "запустим уже" не имеют никакого смысла", - сказала Зеркаль

16:58, Сегодня

Анонсированная достройка "Северного потока-2" сопровождалась громкими заявлениями "Газпрома" о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря - уже по обоим, но заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра энергетики Лана Зеркаль.

«Эта версия, которая очень нравится российским властям и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила в отношении его не применяются, несмотря на решение немецкого регулятора и суда. При этом запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции в духе «запустим уже» не имеют никакого смысла», - заявила Зеркаль.

Она сообщила, что 11 июня Nord Stream 2 AG на запрос BNetzA (немецкого регулятора) подала документы на сертификацию компании в качестве независимого оператора в предварительном порядке, а только 13 сентября в BNetzA заявили, что заявка на сертификацию завершена, то есть все необходимые для рассмотрения документы предоставлены.

«Начиная с 8 сентября, у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета (до 8 января 2022 года). Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. У Европейской комиссии есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы "Северного потока-2" без разрешений приведет к применению санкций в отношении его», - сказала советник.

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К тому же, по ее словам, «Северный поток-2» должен пройти внутреннюю проверку на предварительное введение в эксплуатацию. Продолжительность этапа – до трех месяцев.

«Правда, есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать «Северный поток-2» и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года. Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены», - отметила Зеркаль.

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Ранее информресурс "Европейская правда" сообщил, что "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", - сообщалось в заявлении «Газпрома».

В эфире программы "Большая пятница" на канале "Украина 24" советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что запуск газопровода "Северный поток-2" будет для Европы таким же испытанием, как и для Украины:

"Об этом (проблемах с газом в Европе - ред.) нужно было говорить еще летом, когда цены на газ начали расти, а сейчас цены на бирже на форвардах на октябрь уже достигают более 700 евро. Мне кажется, уже все увидели и почувствовали хорошо, что газовый шантаж не только для Украины, которую шантажируют газом несколько десятилетий, а также для Европы. И поэтому запуск "Северного потока" будет таким же испытанием для Европы, как и для Украины, только в другом аспекте".