У Лукашенко плохо со здоровьем, возможно, не без помощи "друзей" – Гордон "Я бы советовал Лукашенко обратить внимание на охрану, усилить охрану", - отметил журналист

11:07, Сегодня

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ухудшилось здоровье, возможно, не без помощи российских «друзей».

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сообщил журналист Дмитрий Гордон.

«Я смотрю на Лукашенко, мне кажется, что у него плохо со здоровьем. И у меня смутные мысли подкрадываются, что это, возможно, и не без воздействия его нынешних «друзей». Потому что то, как они могут испортить здоровье, весь мир знает. Могут все. Вы что думаете, Путину нужен Лукашенко? Нет. Путину нужно поставить кого-то, кто бы не раздражал белорусов. Чтобы этот человек четко плыл в фарватере России, и чтобы не было раздражающего большинство белорусов Лукашенко», - отметил журналист.

«Поэтому по дороге к окончательной реализации этого плана я бы советовал Лукашенко обратить внимание на охрану, усилить охрану. Обратить внимание на здоровье, потому что он явно сдает. Это видно невооруженным глазом, он тяжело ходит, у него нездоровый румянец на щеках, что свидетельствует о высоком давлении. Я думаю, что там есть целый ряд вопросов, теоретически и то, о чем я сказал», - добавил Гордон.

Напомним, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет сопротивляться выполнению 28 пунктов совместных программ, которые согласовали Беларусь и Россия.

Ранее в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений, в том числе и с территории Беларуси:

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически".