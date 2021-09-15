Хотят запустить "Северный поток-2": в "Нафтогазе" объяснили, зачем РФ завысила цены на газ По словам советника главы правления "Нафтогаза Украины", Украина придерживается всех правил и ждет такого же от Европы

17:39, Сегодня

Россия, отказавшись от транзита газа по украинской газотранспортной системе, искусственно завышает цены на газ в Европе и таким образом быстрее хочет запустить "Северный поток-2". Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук.

"Сегодня пресс-секретарь Путина заявил о том, что с запуском "Северного потока" цены стабилизируются. Это его прямая речь. И это свидетельствует о том, что на самом деле сегодняшнее подорожание, отказ бронировать украинские мощности для продолжения транзита газа, - это искусственное завышение цены. Россия использует ситуацию для того, чтобы усилить влияние на Украину и запустить "Северный поток-2", возможно, даже в обход сертификации", - сказала она.

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Залищук отметила, что со своей стороны Украина придерживается всех правил и ждет такого же от Европы.

"Украина стоит сегодня на четкой позиции: мы полностью имплементировали Третий энергетический пакет, Украина как государство полностью соответствует европейским правилам. Мы сделали со своей стороны анбандлинг, и теперь ждем, что и европейцы, и другие игроки будут соответствовать этим правилам. Сегодня в Украине находится немецкая делегация, мы изложили четко свою позицию с техническим и операционным объяснением, каким образом ситуация может развиваться", - сказала она.

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Напомним, что 10 сентября российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Вместе с тем пока газопровод не пройдет сертификацию в соответствии с европейскими и немецкими законами, его полноценная работа невозможна.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль считает, что заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены. "Эта версия, которая очень нравится российским властям и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила в отношении его не применяются, несмотря на решение немецкого регулятора и суда. При этом запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции в духе "запустим уже" не имеют никакого смысла", - написала Зеркаль в Facebook.