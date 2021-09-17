В Евросоюзе есть дисбаланс позиций по конфликту на Донбассе — журналист Евросоюза как субъекта в нормандских переговорах не существует – журналист об усилении критики России со стороны ЕС

17:08, Сегодня

Евросоюз принял резолюцию по сдерживанию российской агрессии. Однако Франция и Германия настроены не так жестко, как Европарламент.

Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" отметил генеральный директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Позиция европейских брюссельских структур, как правило, жестче, чем позиция Германии и Франции. С одной стороны, это хорошо, а с другой - мы видим дисбаланс между позициями отдельных стран и по переговорам по Донбассу, и по "Северному потоку-2". Еврокомиссия может выступать с заявлениями, но возникает вопрос, что тогда с позицией Германии", - сообщил Мартыненко.

Читайте также: Россия закрепляет за собой оккупированный Крым – политолог о выборах в Госдуму

Как известно, Франция и Германия участвуют в переговорах в нормандском формате, где стороны пытаются найти решение по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Нормандский формат был создан этими странами-участниками. Это просто формат для решения конфликта, который был создан на полях двумя странами, которые являются наиболее заинтересованными в том, чтобы конфликт был решен. Но (Германия и Франция – ред.) в нем не как представители ЕС. ЕС как субъекта на переговорах не существует. Безусловно, это важная позиция Еврокомиссии, Европарламента, потому что она более консолидирована. Но меня волнует то, что позиция Германии может отличаться в некоторых вопросах, причем важных, например, в отношении энергетической безопасности. Как фактор, мы эту позицию (принятие резолюции) должны воспринимать и учитывать, но понимать, что они далеко не все решают", — отметил генеральный директор информагентства.

Напомним, Европейский парламент на пленарной сессии утвердил доклад об отношениях ЕС с Россией. Документ был предложен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. Сами европарламентарии отмечают данный доклад как "жесткий" об отношениях ЕС с Россией.

Документ поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, еще 72 - воздержались. В докладе предлагается расширить санкции против РФ, разработать стратегию по энергозависимости от России, а также быть готовыми не признать выборы в Государственную думу в связи с тем, что к голосованию россияне хотят привлечь жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также Приднестровья, Северной Осетии и Абхазии.

К слову, выборы в Госдуму РФ могут стать первыми, которые не признают в международном сообществе, если они будут проходить с привлечением к избирательному процессу жителей ОРДЛО. Об этом в программе "Сегодня День" в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил член комитета Рады по вопросам безопасности, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Любые реакции со стороны органа государственной власти на факты нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях всегда являются действенными. То есть нужно оценивать эти обстоятельства, оценивать в комплексе. И надо смотреть, каким образом реагируют международные институции, в том числе ООН и Европарламент, по поводу тех или иных событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем. А я хочу напомнить, что в Европейском парламенте буквально сегодня звучало предостережение, что если будут допущены нарушения основополагающих принципов избирательного права при проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации, то необходимо будет ставить вопрос о нелегитимности этой Госдумы", — сообщил Вениславский.