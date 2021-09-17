Коррупция с размахом: журналисты узнали, кто содержит главу МИД России Российские журналисты выяснили, откуда у любовницы Сергея Лаврова престижная недвижимость и элитные машины

21:59, Вчера

В России вышли новые детали расследования о материальном состоянии министра иностранных дел Сергея Лаврова и сотрудницы МИД Светланы Поляковой, которых журналисты заподозрили в романтических связях. Откуда роскошные машины и элитная недвижимость у Поляковой, какое отношение к этому имеет известный российский олигарх и сам глава МИД РФ, сообщается в сюжете на телеканале "Украина 24".

Новые детали расследования опубликовала команда оппозиционного российского политика Алексея Навального. По их данным, Лавров уже давно находится на обеспечении российского миллиардера Олега Дерипаски.

Расследователи выяснили, что глава российского МИД регулярно берет у олигарха взятки и оказывает ему услуги. Как оказалось, Лавров является лоббистом интересов Дерипаски. Журналисты собрали материалы, в которых есть данные о перелетах Светланы Поляковой и ее родственников на самолетах Дерипаски. Также дочь Поляковой в социальных сетях не раз демонстрировала роскошный отдых в отелях и виллах, принадлежащих российскому олигарху. В команде Навального отмечают, что девушка пользуется положением племянницы Лаврова.

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Расследование журналистов было прокомментировано в МИД РФ. Спикер Мария Захарова утверждает, что расследование нельзя назвать правдивым, а сам глава МИД имеет безупречную репутацию.

Сергей Лавров и Светлана Полякова до сих пор игнорируют данное расследование. Комментариев от них не поступало. Однако есть вероятность, что такая информация может повлиять на выбор россиян, которые в эти дни голосуют за депутатов в Госдуму.

Напомним, 14 сентября сюжет о Лаврове впервые вышел на телеканале "Украина 24". Сообщалось, что в России опубликовали расследование, касающееся личной жизни главы российского МИД Сергея Лаврова и его реального материального состояния. Согласно доводам оппозиционных журналистов, у Лаврова есть любовница, которая является владелицей целого автопарка элитных автомобилей, фешенебельного жилого комплекса в центре Москвы и другой дорогостоящей недвижимости.

Что касается выборов в Госдуму, то, по мнению российского политика Дмитрия Гудкова, честным голосование в России не будет. Результаты выборов в Госдуму России будут сфальсифицированы, однако массовое протестное голосование может создать Кремлю проблемы, отметил политик.

"То, что происходит в России, выборами назвать сложно, это процедура переназначения путинского парламента, который готовят к транзиту, поэтому ни одна мышь там не должна проскочить. Именно поэтому почти всех сильных кандидатов от оппозиции сняли, причем очень грубо — кого-то посадили, кого-то выдавили из страны. Но я всегда был сторонником какого-либо участия, даже если нет шансов победить, повлиять на расклад в парламенте, если нет возможности взять власть через улицу", — сказал экс-депутат Госдумы.