В России рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму: бюджетников "сгоняли палками" Ольга Курносова заявила об использовании админресурса и массовых вбросах

14:45, Сегодня

В России на выборах в Госдуму власть активно использует админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

Об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Наблюдатели есть, пусть не на всех участках, оппозиционные партии все-таки в Госдуму баллотируются - поэтому, конечно, борьба есть. Именно поэтому такие беспрецедентные вбросы, некоторые даже удалось зафиксировать вчера. Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками. Вчера с 8 примерно до 10-11 стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат. Посмотрим, чем ответит оппозиция", - отметила аналитик.

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Курносова добавила, что российская власть организовала "голосование" жителей ОРДЛО, поскольку ее рейтинг сегодня низкий.

Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию "Успенская". Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российских властей - получить больше голосов.