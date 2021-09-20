Оппозиционная часть общества еще больше разозлилась — политик о выборах в России Леонид Гозман объяснил высокий результат КПРФ на выборах в Госдуму России

13:17, Сегодня

Результаты выборов в России, где на втором месте оказались коммунисты, прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Коммунистическая партия сейчас аккумулировала протест. Люди, которые сознательно против "Единой России", решили кто сам, кто по совету партии Алексея Навального, для того чтобы испортить праздник "Единой России", нужно проголосовать за КПРФ. И они это сделали. Голоса за КПРФ — это и голоса тех, кто на самом деле за них, и голоса тех, кто хочет любой ценой, даже голосованием за отвратительную коммунистическую партию, как-то ослабить позиции "Единой России", — сказал он.

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По словам политика, эти результаты выборов не играют большой роли.

"Но это не имеет существенного значения, потому что у нас Государственная Дума ничего не решает вообще, это абсолютно имитационный орган. Все решения о законах, которые надо или не надо принимать, принимаются в администрации президента. И поэтому сколько там процентов у коммунистов — это не имеет вообще никакого значения с точки зрения функционирования Государственной Думы. Это имеет значение с точки зрения ощущения легитимности нашей власти. И в этом смысле им ничего добиться не удалось, потому что оппозиционная часть общества только еще больше разозлилась. Понятно, что все это фальсификации и воровство голосов избирателей, и "Единая Россия" это делает потому, что понимает, что выиграть она не сможет ничего", — сказал он.

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Напомним, в России 17-19 сентября состоялись выборы в парламент. Также на выборах голосовали примерно 150 тысяч жителей неподконтрольной части украинского Донбасса. Это самое большое количество волеизъявлений среди голосований за рубежом, сообщили в федеральном Совете по правам человека. По словам ее представителя, Кирилла Вышинского, по состоянию на вечер воскресенья для избирателей из Донбасса организовали 1400 рейсов на участки в РФ.