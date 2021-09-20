Байден под угрозой импичмента - экс-советник Путина о ситуации в США По словам Андрея Илларионова, Вашингтон "начинает походить на горячую точку"

23:05, Сегодня

Президент США Джо Байден оказался под угрозой импичмента. Из-за геополитической неудачи, связанной с выводом американских войск из Афганистана, Байдена критикуют не только оппоненты, но и союзники.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

Комментируя возможность досрочного ухода Байдена с поста, Илларионов заявил:

"В средствах массовой информации США последние три месяца энергично обсуждается вопрос импичмента господину Байдену. После оставления Кабула и оставления военной техники на 85 млрд долларов на территории Афганистана эти призывы стали раздаваться не только со стороны республиканцев, но и демократов. Газета The Washington Post, традиционно воспринимаемая как рупор Демократической партии, регулярно публикует соответствующие статьи. CNN публикует соответствующие статьи - тоже средство массовой информации, ассоциирующееся с Демократической партией".

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По словам эксперта, происходящее с нынешней администрацией "беспрецедентно в истории США".

"Там может произойти все. Сейчас Вашингтон начинает походить на горячую точку, с которой никто никогда не сравнивал США", - добавил он.

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Напомним, летом войска НАТО и США начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана, после чего в стране усилилось наступление талибов. Движение "Талибан" 13 августа захватило Герат и Кандагар - два крупнейших афганских города после столицы Кабула. 14 августа армия талибов захватила центры еще четырех афганских провинций. После этого был взят под контроль Кабул.

После захвата талибами столицы Афганистана Кабула, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена к отставке. "Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", - цитирует слова Трампа DW.

Трамп уже неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее".

При администрации Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020 года стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года.