Климкин о непризнании Европой выборов в России: "Не вижу политической воли" Павел Климкин рассказал, есть ли вероятность, что ЕС не признает российские выборы легитимными

14:23, Сегодня

О вероятности того, что выборы в Госдуму России не признают в Европе, высказался в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я, к сожалению, не вижу политической воли на сегодня в ЕС к тому. Конечно, декларации будут, жесткое осуждение тоже будет — и это уже результат. Но на фоне событий в Афганистане, на фоне того, что там только и говорят о возможном увеличении террористической угрозы, плюс энергетический шантаж со стороны России, поскольку "Газпром" сознательно сейчас сушит европейский рынок, чтобы поднять цены... Я не вижу сегодня воли ни в одной стране, возможно, в Литве, Польше, но в таких ключевых странах, как Италия, Германия, Франция этого не будет", — сказал он.

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При этом Климкин отметил, что Украине все равно надо действовать.

"Но это не значит, что нужно опустить руки и ничего не делать. Ведь паспортизация (в ОРДЛО - ред.), не только выборы — это ключевые вызовы нашей безопасности, а также и европейской безопасности в перспективе", — отметил он.

Напомним, в России 17-19 сентября состоялись выборы в парламент. Партия власти "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в этой стране после обработки 75% протоколов — они набирают почти 50%, на втором месте — коммунисты с почти 20%, и замыкает тройку Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского.

Также на выборах голосовали примерно 150 тысяч жителей неподконтрольной части украинского Донбасса. Это самое большое количество волеизъявлений среди голосований за рубежом, сообщили в федеральном Совете по правам человека. По словам ее представителя Кирилла Вышинского, по состоянию на вечер воскресенья для избирателей из Донбасса организовали 1400 рейсов на участки в РФ.