Марк Фейгин о выборах в РФ: новая партия в Госдуме – это кремлевский проект "В Кремле считают, что пора готовить подпорку для партии "Единая Россия", — юрист о новой политсиле в РФ

15:57, Сегодня

В Госдуму РФ по результатам голосования пройдут депутаты от Коммунистической партии, а также представители новой политической силы "Новые люди". О том, что новая политсила является проектом Кремля в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

Эксперт отметил, что партию учредил замглавы администрации президента Владимира Путина, для создания "опоры" правящей партии "Единая Россия".

"Что касается "Новых людей" - это проект кремлевский, созданный первым заместителем главы администрации президента Кириенко. Это в их концепции предполагает умеренных контролируемых псевдолибералов, которых они собрали в этой партии. Это для того, чтобы иметь некую резервную единицу, потому что, похоже, Кремль считает, что в определенных обстоятельствах нужно готовить какую-то подпорку для "Единой России", изображая, что в ней есть еще и какое-то либеральное крыло", — отметил Фейгин.

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Юрист подчеркнул, что создание партии "Новые люди" является маневром власти, направленным на укрепление позиций "Единой России".

"Безусловно, никакой самостоятельной организацией это не является. Они будут некой запасной обоймой для "Единой России" при голосованиях. Так что здесь неожиданным является только то, зачем понадобилось сделать это в таком виде. Но это вопрос маневра, я бы так сказал", — заявил Фейгин.

Известно, что на III съезде партии "Новые Люди", который прошел 4 июля 2021 года, на выборы в Думу были утверждены кандидаты и созданы 600 избирательных штабов. Федеральный партийный список в Госдуму возглавил лидер и основатель партии Алексей Нечаев, вторым номером шел экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Всего ЦИК РФ зарегистрировала 211 кандидатов в депутаты Госдумы в составе федерального списка "Новых людей", который разделен на 37 региональных групп. Также своих кандидатов партия выдвинула в 195 одномандатных округах.

К слову, признание международным сообществом выборов в Государственную думу РФ сегодня находится под вопросом. О вероятности того, что выборы не признают в Европе, высказался на канале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я, к сожалению, не вижу политической воли на сегодня в ЕС к тому. Конечно, декларации будут, жесткое осуждение тоже будет — и это уже результат. Но на фоне событий в Афганистане, на фоне того, что там только и говорят о возможном увеличении террористической угрозы, плюс энергетический шантаж со стороны России, поскольку "Газпром" сознательно сейчас сушит европейский рынок, чтобы поднять цены... Я не вижу сегодня воли ни в одной стране, возможно, в Литве, Польше, но в таких ключевых странах, как Италия, Германия, Франция этого не будет", — сказал он.

Кроме того, бывший советник президента России Владимира Путина по экономике Андрей Илларионов считает, что непризнание выборов в Госдуму РФ может отразиться и на выборах президента РФ в 2024 году. Илларионов также полагает, что судьба путинской России может стать похожей на судьбу Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан". Эксперт отметил, что Афганистан может получать гуманитарную помощь от других стран, однако власть талибов на сегодня в мире ни одной страной не признана.