У путинских чиновников неприятности: подробности от Гончаренко Алексей Гончаренко рассказал о проблемах российской делегации из-за вакцины

19:54, Сегодня

Российская делегация будет принимать участие в сессии ПАСЕ онлайн, поскольку им запретили свободно передвигаться по Страсбургу. Они могут передвигаться только из гостиницы в здание ПАСЕ. Причина — россияне не привиты признанными в Европе вакцинами, рассказал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи. Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько ранила путинских чинуш, что глава "Госдумы" Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ. Ну не работать же они туда приезжают, в самом-то деле", — написал он.

Читайте также: "Госдума – сброд больных и нищих": Гордон подвел итоги выборов в России

Ранее Гончаренко рассказывал, что на сессии ПАСЕ Украина собирается поднимать вопрос легитимности выборов в российскую Госдуму, так как они проводились в том числе и на украинской территории, временно оккупированной Россией.

"Есть обращение к международным институциям, ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Евросоюзу, парламентам всех стран-членов ООН, о том, что эти выборы были нелегитимными, проводились на нашей территории, чтобы не признавать их результаты и не признавать эту Госдуму легитимной", — сказал он.