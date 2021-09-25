Россия показывает своему населению, что они будут страдать – эксперт о новых санкциях РФ позиционирует себя как осажденная крепость

18:21, Сегодня

Россия идет на обострение отношений с Западом и демонстрирует своему населению, что оно будет страдать от новых санкций.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал политический обозреватель Константин Матвиенко.

Комментируя отмену мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе на двух российских пунктах пропуска, эксперт заявил:

"Отмена и непродление (работы миссии ОБСЕ – ред.) в данном случае – одно и то же. Россия демонстрирует, что не желает сотрудничать с легальными европейскими структурами. Россия в своей внутренней политике позиционируется как осажденная крепость, то есть у России не осталось союзников, только враги, Беларусь не считаем. И таким образом Россия демонстрирует своему населению, что они будут и далее страдать от санкций, от других экономических и политических шагов Запада".

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По его словам, в РФ "Запад изображается как наибольшая угроза, а Украина как первый плацдарм для того, чтобы взять реванш".

"Несколько дней назад палата представителей Конгресса США снова в теле военного бюджета наложила колоссальные санкции на Россию персонально, начиная с Абрамовича и заканчивая Владимиром Соловьевым и Константином Эрнстом. То есть Российская Федерация сейчас окажется в еще более тяжелой экономической ситуации, чем была до выборов Госдумы. Соответственно, население готовится к тому, чтобы и далее страдать", - отметил Матвиенко.

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Напомним, Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России. Это произошло при одобрении проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, с 1 октября, передает BBC.

В проект бюджета включили поправку, запрещающую гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Также в проекте есть поправка насчет санкций в отношении 35 россиян. В их числе - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также ряд российских олигархов, топ-чиновников и пропагандистов.