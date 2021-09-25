Меркель уйдет не скоро - международник дал прогноз насчет выборов в Германии Эти выборы непредсказуемы для мира и самой Германии, считает Ярослав Лепеха

19:18, Сегодня

В Германии после выборов в Бундестаг ожидается сложное и длительное формирование новой коалиции, в результате Ангела Меркель еще довольно долго будет оставаться на посту канцлера.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт-международник Ярослав Лепеха.

"Эти выборы непредсказуемы для нас, мира и самой Германии. 80% немцев не знают, кто будет канцлером, мы видим турбулентность среди симпатий избирателей. Весной и летом лидерами предвыборной гонки были зеленые, потом подтянулись консерваторы, Олаф Шольц в начале сентября лидировал. И на сегодняшний день, по данным агентства Allensbach, мы видим, что разрыв между социал-демократами и консервативным блоком составляет 2-3%, а это фактически статистическая погрешность", - отметил международник.

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Эксперт отметил, что не нужно спешить отправлять консерваторов в отставку, "так как мы еще не знаем, как проголосует процент людей, которые еще не определились".

"Также в Германии есть важный фактор – мандат на переуступку, он переходит партии, которая получила больше одномандатных депутатов, чем ей нужно получить по списку. Думаю, это будет самое сложное формирование коалиции за последние 16 лет, и таким образом Меркель еще довольно долго будет исполнять обязанности канцлера", - заявил он.

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Напомним, экс-глава МИД Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что Ангела Меркель после своей отставки сможет быть полезной Украине.

"После перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень. Это, если хотите, мой прогноз", — сказал он.

В свою очередь, политический обозреватель Константин Матвиенко считает, что Меркель не станет посредником между Украиной и Россией.

"Учитывая результаты визита госпожи Меркель в Москву, госпожа Меркель абсолютно не может быть нам полезной даже на должности канцлера. Я уже не говорю о том, что когда она станет пенсионером, госпожа Меркель тем более не будет нам полезной", - сказал эксперт.