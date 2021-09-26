Выборы в Германии: эксперт рассказала, кто будет влиять на вопрос "Северного потока-2" Юлия Осмоловская рассказала, у кого из кандидатов больше шансов стать канцлером

17:13, Сегодня

Позицию Германии по "Северному потоку-2" будет определять не Партия зеленых. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы, дипломат Юлия Осмоловская.

"Из всех партий, которые сейчас номинируются и будут проходить в парламент, единственная партия, приближенная к позиции Украины (в отношении "Северного потока-2"), но выступает по своим соображениям, — это Партия зеленых, но шансы госпожи Бербок мизерные. Поэтому я бы исходила из реалистических сценариев, когда канцлером будет либо Олаф Шольц, либо Армин Лашет. Госпожа Бербок будет играть роль миноритарного партнера, она не будет определять принципиально вопросы в отношении "Северного потока-2", — сказала она.

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Осмоловская спрогнозировала, у кого больше шансов стать канцлером Германии.

"Олаф Шольц интересен нам тем, что является представителем Социал-демократической партии, и в свое время его партийное мировоззрение формировалось под влиянием идей Герхарда Шредера. Мы знаем, где сейчас работает господин Шредер, где работает господин Штайнмайер, тоже представитель социал-демократов, и действующий министр иностранных дел – тоже социал-демократ. Те не определившиеся 40% как раз будут голосовать за стабильность и предсказуемость, и господин Шольц имеет лучшее реноме, чем Лашет. Даже если и будут колебания в предпочтениях, возможно, Шольц и его партия получат большую поддержку. Шольц амбициозный человек, ориентированный на то, чтобы обеспечить правление своей партии, он будет пытаться сформировать конструктивную коалицию, в том числе и с зелеными, идти на компромиссы. По "Северному потоку-2" есть проблема аргументации зеленых. И если российская сторона сможет найти аргументы, что это экологически стойкий проект, Партии зеленых будет очень сложно отстаивать свою позицию против газопровода. Будет определяющей позиция социал-демократов", — сказала она.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее журналист Иван Яковина заявил, что от результатов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.