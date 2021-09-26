Все зависит от коалиции — аналитик об отношениях России и Германии Ольга Курносова рассказала, что может повлиять на отношения двух стран

21:21, Сегодня

Отношения России и Германии будут зависеть от коалиции после выборов в парламент. Об этом рассказала в специальном эфире на телеканале "Украина 24" российский политический аналитик, главред издания After Emipre Ольга Курносова.

"Во многом все будет зависеть от того, какая будет коалиция. Выборы состоялись, понятно, что ни одна из партий не набирает 50%, соответственно, канцлера будет выдвигать партийная коалиция. Что это будет за коалиция, какая из партий будет выдвигать канцлера – от этого многое зависит. Если это будут те, кто стоят в оппозиции фрау Меркель, то вполне возможно, что и отношения между Россией и Германией изменятся", — сказала она.

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По словам Курносовой, для России ситуация очень шаткая.

"Для России выборы в Германии достаточно острая история, именно поэтому в этот раз с осторожностью российские пропагандисты подходили к этому вопросу. Слишком хрупка ситуация, и таким кавалерийским наскоком, как это было во время выборов в США, ситуацию не разрешить. Максимум, что можно сделать, это задействовать старого друга российских каналов Александра Рара", — сказала она.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, как после немецких выборов изменятся отношения страны с Россией. "Прокремлевское политическое звено германской политики будет ослаблено... Россия в данной ситуации выглядит как пассивное звено, она будет вынуждена принять то, что состоялось. Для Путина Германия в пропагандистском пространстве все менее значима, мы идем своим путем, который ведет нас в Китай и Северную Корею, мало ли что там в Германии происходит. Мне кажется, что германские выборы принесут неприятные сюрпризы для Путина. Там заканчивается эпоха путиномании", — сказал он.