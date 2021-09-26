В Германии тоже бардак — Климкин о выборах в Бундестаг Экс-глава МИД считает, что Меркель еще может некоторое время побыть канцлером Германии

22:48, Вчера

Какими могут быть варианты коалиции в Германии после выборов в парламент, рассказал в программе "Реальная Политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В Германии тоже бардак, в Берлине на некоторых участках бюллетеней не хватило, не успели подвезти, чего-то не посчитали. Это не попытка фальсификации, а просто бардак. Что касается будущей коалиции, я по состоянию на сегодня ставлю на так называемый светофор - это означает социал-демократы, у которых традиционно партийный красный цвет, зеленые и свободные демократы, имеющие желтый цвет. Как минимум сейчас ключевые политики этих партий готовы начать разговаривать. В отношении левых - я рад, они набирают 5%, поэтому до свидания, левые в коалиции даже арифметически уже не будут. Российские уши там торчат почти из каждого", — сказал он.

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Климкин назвал еще два варианта расстановки сил.

"Второй вариант коалиции, который теоретически может быть, это христианские демократы, зеленые и свободные демократы. Это в Германии называется "Ямайка", по цветам ямайского флага. И теоретически я не исключаю так называемую большую коалицию, когда переговоры завалятся, будет полный провал, как у нас говорят, зрада, и тогда они соберутся и скажут: ну, спасаем страну, чтобы не проводить еще одни выборы. Я не ожидаю, что это будет достаточно быстро. Поэтому Ангелу Меркель мы еще будем видеть на должности канцлера", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, как после немецких выборов изменятся отношения страны с Россией. "Прокремлевское политическое звено германской политики будет ослаблено... Россия в данной ситуации выглядит как пассивное звено, она будет вынуждена принять то, что состоялось. Для Путина Германия в пропагандистском пространстве все менее значима, мы идем своим путем, который ведет нас в Китай и Северную Корею, мало ли что там в Германии происходит. Мне кажется, что германские выборы принесут неприятные сюрпризы для Путина. Там заканчивается эпоха путиномании", — сказал он.