Выборы в Германии не изменят политику Берлина по Украине — политолог В Германии может образоваться трехпартийная коалиция – российский политолог о выборах в ФРГ

10:48, Сегодня

В Германии на сегодня есть шесть вариантов коалиции, и сейчас, по мнению эксперта, с уверенностью можно сказать, что первые два места в Бундестаг займут социал-демократы и христианские демократы. Измениться ли немецкая политика после формирования нового федерального собрания ФРГ по отношению к Украине, сообщил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский политолог Юрий Пивоваров.

"В принципе, шесть вариантов коалиции. Какой будет вариант, трудно сказать. Ясно только одно, что социал-демократы и христианские демократы займут первое и второе места. Но даже если они сложатся вместе и образуют большую коалицию, им все равно не хватит голосов, кого-то третьего придется приглашать. Тогда возникнет удивительная новая ситуация для Германии, когда не двухпартийная коалиция, а трехпартийная. Сами немцы говорят, что примерно к концу недели станет ясно, кто, за кого и сколько",- сообщил эксперт.

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Юрий Пивоваров отметил, что внешняя политика в отношении Украины измениться не должна.

"Это связано с тем, что примерно 60% избирателей голосовали по почте, пока все это дойдет до комиссий, пока посчитают, пройдет время. Также немецкие эксперты говорят, что первое заседание нового Бундестага, где будет избираться канцлер, состоится примерно 26 октября, через месяц. Не думаю, что сильно изменится немецкая политика по отношению к Украине и Восточной Европе. Они часть суверенитета передали наднациональным организациям, и в этом смысле, в хорошем, они вынуждены работать в рамках единой линии", — сообщил политолог.

Что касается взаимоотношений ФРГ и РФ, то, по мнению российского политического аналитика, главреда издания After Emipre Ольги Курносовой, в этом случае также будет зависеть от коалиции после выборов в парламент.

"Во многом все будет зависеть от того, какая будет коалиция. Выборы состоялись, понятно, что ни одна из партий не набирает 50%, соответственно, канцлера будет выдвигать партийная коалиция. Что это будет за коалиция, какая из партий будет выдвигать канцлера – от этого многое зависит. Если это будут те, кто стоят в оппозиции фрау Меркель, то вполне возможно, что и отношения между Россией и Германией изменятся", — сказала она.

Напомним очередные парламентские выборы прошли 26 сентября 2021 года с 08:00 до 18:00 часов по местному времени. Их результаты опубликовали в ночь на 27 сентября 2021 года. Как известно, после выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель не будет работать на Россию. Бывший глава украинского МИД сообщил, что Меркель не была приверженцем российского газопровода "Северный поток-2".

"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", — сказал он.