Кандидат в канцлеры Германии обещал закрыть "Северный поток-2" при нарушениях — Витренко Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал об обещании Армина Лашета

10:52, Сегодня

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нарушения условий Россией, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Я слышал от Лашета, что они гарантируют, если прекратится транзит через Украину, если "Газпром" не будет выполнять свои обязательства, они моментально закроют "Северный поток-2". Это он буквально недавно сказал. Я не совсем понимаю, как это будет и технически, и юридически выглядеть. Скорее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся", — сказал он.

Читайте также: Нужно продолжать усилия по остановке "Северного потока-2" — Фейгин

Витренко рассказал, на что рассчитывает Украина в вопросе "Северного потока-2".

"Украинская стратегия состоит не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них надеяться, потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, и мы не очень верим в гарантии такого пошиба. Мы хотим полагаться на силу права. Мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе фактически используют право силы. Наша сила именно в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию как раз при помощи силы права, это тот же Стокгольмский арбитраж. Стратегия в том, чтобы мы силу права использовали", — сказал он.

Напомним, российский "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", — сообщалось в заявлении "Газпрома".

Политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может повлиять на сертификацию газопровода "Северный поток-2". "Если будет затягиваться процесс сертификации, то мы будем прокачивать определенное количество газа в Европу, тогда будет работать наша ГТС в полную силу. То есть такой вариант есть", — рассказал он.