Меркель может остаться канцлером до Нового года — подробности о выборах в Германии Корреспондент рассказал, что происходит в Германии после выборов в парламент

15:27, Сегодня

Корреспондент телеканала "Украина 24" в Берлине рассказал, сколько времени уйдет на создание коалиции после выборов и когда депутаты соберутся на первое заседание в Бундестаге.

"Всю ночь Германия считала голоса, это было сделано очень быстро, и уже к утру Федеральная избирательная комиссия заявила, что обработала все бюллетени. По предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии заняла первое место, второе у Христианско-демократического и Христианско-социального союза, а Партия зеленых заняла третье место. Именно "зеленые" поддерживали Украину, просили усилить санкции против России и выступали за то, чтобы не запускать "Северный поток-2", — рассказал корреспондент.

По его словам, в целом в парламент проходят шесть партий. Шансы стать следующим канцлером Германии есть и у Олафа Шольца, и Армина Лашета. Когда появились первые результаты экзитполов, лидер социал-демократов сказал, что доволен результатом, а вот его соперник Лашет, наоборот, говорит, что не очень доволен распределением голосов.

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Теперь партии должны создать правящую коалицию, а она выберет нового канцлера. Кто с кем объединится — пока неизвестно, есть множество разных прогнозов. Тем временем сами немцы говорят, что немного устали от Ангелы Меркель и хотят видеть новые лица в политике.

"Результат непонятный для меня, и я хочу узнать, кто же пойдет на переговоры, кто создаст коалицию. Я пока не могу сказать, кого хотел бы видеть (канцлером — ред.). Но считаю — лучше, чтобы социал-демократы объединились с "зелеными", — сказал один из избирателей. "Господин Шольц и господин Лашет могут радоваться, но я не знаю ответа, кто лучше. Я просто надеюсь, что политики быстро найдут решение, и мы получим новое правительство к Рождеству", — рассказала жительница Берлина.

Остается ждать, какие партии создадут коалицию и кто займет кресло канцлера — на это может уйти несколько недель. Предварительно в Бундестаге договорились собраться на заседание 26 октября, но успеют ли до этой даты создать коалицию — неизвестно. Если нет, то Ангела Меркель может остаться на посту канцлера до Рождества, а то и до Нового года.

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Напомним очередные парламентские выборы прошли 26 сентября 2021 года с 08:00 до 18:00 по местному времени. Их результаты опубликовали в ночь на 27 сентября. Как известно, после выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, какие варианты коалиции могут сложиться в Бундестаге после выборов. Он отметил, что Меркель может остаться канцлером на некоторое время, пока любая коалиция не будет сформирована.