"Смена поколений в Германии": эксперт назвал главные итоги выборов в Бундестаг Александр Мусиенко оценил возможные коалиции в немецком парламенте

16:02, Сегодня

Выборы в Бундестаг показали смену поколений в Германии, соратники Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС теряют позиции.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вы видите, что сейчас происходит - идет смена поколения, это заметно по голосованиям. Если мы посмотрим на "зеленых", которые плюсуют и плюсуют, которых еще 20 лет назад особо не было видно на политическом небосклоне, они только появлялись. Мы посмотрим, что новые демократы Линднера (Свободная демократическая партия - ред.) тоже постепенно растут. Классические партии - будь то социал-демократы, или ХДС/ХСС, начинают терять. То есть идет смена", - пояснил эксперт.

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Еще одна интересная особенность, по словам Мусиенко, в том, что "идет размытие фактически идеологии".

"На примере Германии мы можем увидеть, что у тех же христианских демократов есть отдельное консервативное крыло, но оно не имеет, к сожалению, большинства у них в партии. Те же социал-демократы, которые обещают снизить налоги для работающего населения, фактически выполняют правоконсервативную повестку дня. Это создает возможности для объединения любой коалиции, кроме "Альтернативы для Германии", потому что это исключено для любой партии, с ними не формируют коалиции. А так вопрос открыт", - рассказал он.

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На парламентских выборах в ФРГ победу с небольшим перевесом одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7% голосов, сообщает DW со ссылкой на официальные предварительные результаты голосования.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей. Партия "Союз-90/Зеленые" получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", какие варианты коалиции могут сложиться в Бундестаге после выборов. Он отметил, что Меркель может остаться канцлером на некоторое время, пока любая коалиция не будет сформирована.