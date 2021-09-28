"Риск войны между США и Китаем растет": политолог раскрыл подробности Для Запада проблемы Украины сегодня отходят на задний план, отметил Дмитрий Спивак

20:39, Сегодня

В мире сильно возросла напряженность в отношениях между США и Китаем, есть риск полноценной войны.

Об этом в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Дмитрий Спивак.

"Есть проблемы сейчас в общемировой повестке дня. Есть проблемы между Вашингтоном и Берлином, Вашингтоном и Парижем, с учетом того, что сегодня Вашингтон определил врага №1 – это Китай. Поэтому воевать с Россией не будут, договариваться будут по разным моментам. Риск полноценной войны между США и Китаем растет. Многие американские издания пишут, что нарастает по всем фронтам напряженность между США и Китаем", - сказал политолог.

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При этом Спивак отметил, что для США на фоне "геополитического столкновения двух монстров", проблемы Украины отходят на задний план.

"Но как бы все это не нарастало, Байден все-таки не готов идти на глобальное противостояние с Китаем. Я думаю, позиция демократов (в США – ред.) – это сосредоточиться на внутриамериканских проблемах. Ну и как-то надо мириться с Францией. Потому что союз США-Австралия-Великобритания, который возник… его цель – противопоставление Китаю. Но там пострадали французы, которые лишились контракта на подводные лодки, состоялся телефонный разговор Байдена и Макрона. Посмотрим, потеплеет или не потеплеет. Но в мире все идет таким образом, что наши "дайте нам" и "возьмите нас" – уже как-то неинтересно и смешно, не до нас", - сказал эксперт.

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Ранее журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что создание оборонного союза Австралии, Великобритании и США AUKUS может привести к третьей мировой войне, поскольку Китай расценил действия Запада как прямую угрозу для себя.

"Многие американские военные и политики открыто говорят, что Южно-Китайское море в ближайшие 5-6 лет станет местом столкновения нового альянса с Китаем. Проще говоря, именно там, возможно, начнется новая мировая война. С заявлениями в поддержку союза уже выступили Япония и Тайвань, Индия будет довольна усилением сотрудничества. С другой стороны, Россия, Пакистан и другие отсталые диктатуры в этом вопросе наверняка выступят на стороне Китая. В мире выстраиваются две новые коалиции, которые наверняка сцепятся друг с другом", - считает журналист.